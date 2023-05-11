Четверг, 11 мая, 2023
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Стая собак напала на ребёнка на улице Бирюзова в Рязани

7info

В среду, 10 мая, стая бездомных собак напала на 8-летнего ребёнка. Об этом в группе «Новости Рязани ВКонтакте» сообщила тётя мальчика.

По словам рязанки, племянник в 15.30 возвращался из шахматного кружка, около дома № 1 корпус 2 по улице Бирюзова на него напали собаки.

Женщина пишет, что мальчик спасся, выбежав на проезжую часть, при этом чудом не попал под машину. Рязанка позвонила в контору, занимающуюся отловом животных, но ей не ответили.

Автор сообщения отмечает, что мальчик собак не дразнил, повода для агрессии не давал.

— Когда же расплата настигнет тех, кто сознательно попустительствует этим убийствам — когда одичавшие своры разрывают на куски наших детей?! — пишет она.

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