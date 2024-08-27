Вторник, 27 августа, 2024

Стадион в Рязани реконструируют к Гонке чемпионов

Автор: Алексей Самохин

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Президент Федерации биатлона Рязанской области Виталий Адров рассказал «Матч ТВ», что в Рязани уже началась реконструкция стадиона для проведения Гонки чемпионов, в которой примут участие лучшие российские биатлонисты и лыжники.

Ранее пресс-секретарь Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что СБР и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) совместно организуют Гонку чемпионов в Рязани 4–5 января.

«Да, это правда, проведение соревнований подтверждено. Сейчас у нас идет интенсивная реконструкция стадиона. Уже построены несколько новых объектов, готовится стрельбище, устанавливается новое оборудование. Мы предусмотрели все необходимые коммуникации для телевизионных трансляций. Также будут установлены трибуны на более чем 9 тысяч мест для зрителей. Мы активно готовимся. Для нашего региона такие соревнования очень важны, так как они способствуют популяризации лыжных гонок и биатлона.

Мы идем по графику реконструкции и начали работы сильно заранее, поэтому всё будет готово в срок», — сообщил Адров «Матч ТВ».

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