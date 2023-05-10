СРЗП предлагает предоставить добровольцам и мобилизованным возможности федеральных ведомственных санаториев и домов отдыха



Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предлагает предоставить добровольцам, мобилизованным гражданам для участия в СВО и их семьям возможность отдыхать и проходить санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях наравне с военнослужащими. Законопроект по данному вопросу направлен на заключение в Правительство России. Соавтором инициативы выступил депутат Госдумы от СРЗП Александр Ремезков.

Социальная поддержка мобилизованных граждан и граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, и членов их семей является безусловным приоритетом органов государственной власти всех уровней. При этом поддержка семей таких граждан в большей степени осуществляется на уровне регионов», – отметил парламентарий.

«На сегодняшний день путёвки в федеральные санатории и на турбазы могут получить военнослужащие и члены их семей. У добровольцев и мобилизованных граждан такой возможности нет, и этот вопрос нужно срочно решить на уровне федерального законодательства», – прокомментировал Сергей Миронов.

«Считаю, что добровольцы, мобилизованные граждане и члены их семей должны иметь право на санаторно-курортное лечение, отдых в санаториях, домах и на базах отдыха, в пансионатах, оздоровительных лагерях и на туристских базах федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов власти. Такие санатории есть в Крыму и на черноморском побережье. Они расположены по всей стране и есть в каждом регионе страны», – указал лидер партии.

«Внесение изменения в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» необходимо для ясного определения социального статуса мобилизованных и добровольцев и обеспечения равных условий социальной поддержки для всех категорий граждан, проходящих военную службу и пребывающих в добровольческих формированиях в рамках специальной военной операции», – заключил Сергей Миронов.