Срок уплаты налогов заканчивается в последний день ноября

В Рязанской области оплатить налоги жители могут в ближайшем почтовом отделении или пригласив почтальона на дом.

Свыше 200 почтальонов области оснащены мобильными почтово-кассовыми терминалами для оказания финансовых услуг на дому или в офисе. Все это позволяет значительно повысить количество обработанных с их помощью платежей, а также качество и своевременность обслуживания населения. С началом уплаты налогов физических лиц почтальоны принимают оплату налогов на дому у клиентов. Данная услуга очень удобна для жителей сельской местности. Денежные средства поступят на счет налоговой службы онлайн.

Получить и оплатить налоговое уведомление в отделениях почтовой связи по смс — коду без предъявления паспорта смогут клиенты, у которых подключена услуга «Простая электронная подпись». Для подключения этого сервиса назовите оператору свои паспортные данные и мобильный номер телефона. Оплата займёт не более трех минут.

Для экономии личного времени клиенты Почты России могут использовать сервис «Предварительная запись». Записаться в почтовое отделение можно на сайте или в мобильном приложении Почты России. Онлайн-запись возможна не менее чем за час до планируемого визита. В мобильном приложении и на сайте автоматически отобразятся ближайшие почтовые отделения, подключённые к услуге записи.

Напоминаем, что налогоплательщикам, которые зарегистрированы на сайте ФНС России, письменные налоговые уведомления не направляются, так как они выгружаются в электронный сервис.