Срок ремонта манежа «Юность» в Рязани продлили из-за найденных дефектов

Работы по ремонту манежа «Юность» в Рязани продлятся дольше запланированного, из-за обнаружения скрытых дефектов. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Ремонт легкоатлетического манежа планировали закончить в конце марта, но при снятии дорожек обнаружились скрытые дефекты — бетонный пол практически рассыпался.

— Приняли решении о выделении дополнительных средств. Мэр Рязани Елена Сорокина сообщила, что работы возобновлены — производится армирование основания с дальнейшим бетонированием и укладкой спецпокрытия, — написал Малков.

Губернатор отметил, что сроки серьёзно сдвинуты, но ремонт надо сделать качественно, чтобы использовать манеж долгие годы.