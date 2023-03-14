Срок ремонта манежа «Юность» в Рязани продлили из-за найденных дефектов

Работы по ремонту манежа «Юность» в Рязани продлятся дольше запланированного, из-за обнаружения скрытых дефектов. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.
Ремонт легкоатлетического манежа планировали закончить в конце марта, но при снятии дорожек обнаружились скрытые дефекты — бетонный пол практически рассыпался.
Губернатор отметил, что сроки серьёзно сдвинуты, но ремонт надо сделать качественно, чтобы использовать манеж долгие годы.
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