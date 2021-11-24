Срок действия QR-кода для переболевших коронавирусом продлят до года

Президент Владимир Путин поддержал инициативу Голиковой о продлении срока действия сертификатов для переболевших коронавирусом с 6 месяцев до одного года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, сейчас российские учёные склоняются к тому, что перенесшие COVID-19 люди могут считать себя условно защищенными на протяжении года.

Кроме того, увеличение срока обусловлено низкими показателями повторной заболеваемости, которые составляют 0,74%.

Изменения QR-кода на портале Госуслуг появятся в ближайшее время.