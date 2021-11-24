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Среда, 24 ноября, 2021
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Срок действия QR-кода для переболевших коронавирусом продлят до года

Александр Ильин
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Президент Владимир Путин поддержал инициативу Голиковой о продлении срока действия сертификатов для переболевших коронавирусом с 6 месяцев до одного года. Об этом сообщает РИА Новости. 

По словам Путина, сейчас российские учёные склоняются к тому, что перенесшие COVID-19 люди могут считать себя условно защищенными на протяжении года. 

Кроме того, увеличение срока обусловлено низкими показателями повторной заболеваемости, которые составляют 0,74%.

Изменения QR-кода на портале Госуслуг появятся в ближайшее время. 

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