Астролог Джйотиш Анна Русалкина дала срочные советы для разных знаков зодиака на неделю с 29 июля по 4 августа. Текст опубликовал портал Wday.ru.

Овны

Погрузитесь в историю жизни великого правителя прошлого. Размышления о его пути помогут вам обрести вдохновение и новые идеи. Позвольте себе восхититься его достижениями, не испытывая зависти.

Тельцы

Проведите время с детьми, создав что-то вместе. Отложите телефон и уделите им всё своё внимание. Это будет не только качественное время, но и возможность укрепить связь с близкими.

Близнецы

Обратите внимание на свою речь. Постарайтесь избегать осуждений, критики, сплетен и бранных слов. Также стоит поработать над исключением слов-паразитов и повторов.

Раки

Вы склонны прощать и понимать других. Это замечательное качество, но иногда важно уметь сказать «нет» и защитить свои границы. Не бойтесь иногда прекращать общение с людьми на время или даже навсегда.

Львы

Посетите кладбище, чтобы почтить память своих предков. Не берите с собой алкоголь — достаточно цветов. Побудьте с ними, вспомните о них. Если это невозможно, просто зажгите свечу и поблагодарите своих родственников за возможность быть здесь.

Девы

Просто «живите жизнь» на этой неделе. Не стремитесь к изменениям и достижениям, а просто позвольте себе наслаждаться моментами, которые уже есть в вашем пространстве. Подмечайте интересные и приятные вещи, которые часто теряются в повседневной суете.

Весы

На прошлой неделе вы вдохновлялись другими, а сейчас пришло время делать то же самое, но уже для себя. Увидьте свою силу и красоту. Обратите внимание на то, как много вы уже достигли по сравнению с тем, кем были раньше.

Скорпионы

Подумайте, какие новые навыки вы могли бы изучить для своей работы. Начните действовать уже сейчас, не откладывая на будущее.

Стрельцы

Вы обладаете двойственной природой: иногда действуете быстро и безотлагательно, а иногда прокрастинируете. Важно следить, чтобы вторая фаза не доминировала, так как она может сильно тормозить развитие ваших проектов как на работе, так и в личной жизни.

Козероги

Сейчас стоит перенести фокус внимания с себя на партнерскую сферу. Посмотрите, где и в чём вашим партнёрам по жизни, работе или дружбе может быть нужна помощь или просто ваше присутствие.

Водолеи

У вас может возникать страх за будущее, особенно в плане финансового обеспечения. Но помните, что Вселенная изобильна и в ней достаточно всего для всех. Это не отменяет необходимости действовать, но обязательно работайте над своим страхом.

Рыбы

Измените что-то в своём привычном образе: новую причёску, оттенок волос или необычные аксессуары для одежды. Почувствуйте, как вы становитесь разными и другими. Возможно, один из этих образов станет вашим постоянным.