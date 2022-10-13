Среди гостей полуфинала КВН в Рязани разыграют подарки

14 октября в Рязанском дворце молодёжи состоится долгожданное событие – полуфинал Официальной Рязанской лиги КВН. Организаторы не перестают удивлять поклонников КВН. В этот раз попасть на мероприятие все желающие могут по пригласительным, а ещё большое событие не обойдётся без сюрпризов – среди гостей будут разыграны подарки от партнёров.

Нас ждут специальные призы и сертификаты от Официальной рязанской лиги КВН, АНО «Центр развития КВН», 7info, академии «Шаг», «Автосуши», «Шокотайм», стоматологии «Атмосфера», пиццерии «Папа Джонс», автошколы «Вектор».

Для участия в розыгрыше необходимо сохранить свои пригласительные, в которых указаны место и ряд, до конца мероприятия.

Полуфинал КВН состоится при поддержке Государственного университета управления и грантового проекта Росмолодёжи.

Место проведения фестиваля: Рязанский дворец молодёжи (РДМ);

Дата и время проведения фестиваля: 14 октября 19.00.

Возрастное ограничение 12+.

До встречи на КВН

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