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Вторник, 25 мая, 2021
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«СР – За правду» предложила ввести ежемесячную выплату для всех россиян

7info
Изображение Дина Орлова с сайта Pixabay
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Партия «Справедливая Россия – За правду» предложила ежемесячно платить всем жителям России около 10 тысяч рублей, сообщает РИА Новости

О выплате, названной партией «Справедливый базовый доход» (СБД), рассказал член Центрального совета Николай Стариков. По словам политика, за чертой бедности сейчас живут около 18 миллионов россиян, эта цифра из-за пандемии будет только увеличиваться. 

– На этом фоне необходимо предложить регулярную выплату со стороны государства человеку по факту рождения, – заявил Стариков. 

Партия предлагает выплачивать деньги сначала наименее защищённым слоям населения, затем «постепенно двигаться в стороны выплат каждому». Откуда на это возьмутся деньги, РИА Новости не уточняет. 

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