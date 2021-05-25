«СР – За правду» предложила ввести ежемесячную выплату для всех россиян

- Advertisement -

Партия «Справедливая Россия – За правду» предложила ежемесячно платить всем жителям России около 10 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

О выплате, названной партией «Справедливый базовый доход» (СБД), рассказал член Центрального совета Николай Стариков. По словам политика, за чертой бедности сейчас живут около 18 миллионов россиян, эта цифра из-за пандемии будет только увеличиваться.

– На этом фоне необходимо предложить регулярную выплату со стороны государства человеку по факту рождения, – заявил Стариков.

Партия предлагает выплачивать деньги сначала наименее защищённым слоям населения, затем «постепенно двигаться в стороны выплат каждому». Откуда на это возьмутся деньги, РИА Новости не уточняет.