«СР – За правду» предложила ввести ежемесячную выплату для всех россиян

Партия «Справедливая Россия – За правду» предложила ежемесячно платить всем жителям России около 10 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
О выплате, названной партией «Справедливый базовый доход» (СБД), рассказал член Центрального совета Николай Стариков. По словам политика, за чертой бедности сейчас живут около 18 миллионов россиян, эта цифра из-за пандемии будет только увеличиваться.
Партия предлагает выплачивать деньги сначала наименее защищённым слоям населения, затем «постепенно двигаться в стороны выплат каждому». Откуда на это возьмутся деньги, РИА Новости не уточняет.