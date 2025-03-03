Спектакль Рязанского театра кукол вошел в «Золотой фонд театральных постановок России»

Спектакль Рязанского театра кукол «…И НАКАЗАНIЕ» вошел в «Золотой фонд театральных постановок России». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Союз театральных деятелей Российской Федерации решил создать «Золотой фонд театральных постановок России» к своему 150-летию, которое состоится в 2026 году. Попасть в этот список — большая честь для артистов.

В конкурсе принимали участие театральные коллективы всех регионов России — от Калининграда до Камчатки. На возможность попасть в «Золотой фонд театральных постановок России» претендовали спектакли разных жанров. Согласно условиям, постановка должна отражать традиционные духовно-нравственные ценности и формировать общероссийский культурный код.

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Всего было подано около тысячи заявок из более чем 400 театров страны.