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Спектакль Рязанского драмтеатра вошел в лонг-лист Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска»

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Спектакль «Доходное место» вошел в лонг-лист Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» сезона 2022-2023, сообщает Рязанский театр драмы.

В постановочной группе спектакля участвуют режиссер-постановщик — Арсений Кудря, художник-постановщик — Геннадий Скоморохов, художник по свету — Тарас Михалевский, за музыкальное оформление отвечает Сергей Потапов.

В спектакле играют заслуженный артист России Анатолий Конопицкий, почетный работник культуры и искусства Рязанской области Валерий Рыжков, почетный работник культуры и искусства Рязанской области Марина Мясникова, Дмитрий Рахманин, почетный работник культуры и искусства Рязанской области Юрий Борисов, Андрей Блажилин, Анна Демочкина, Екатерина Кишева, Полина Бабаева и Никита Московой-Руссо.

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