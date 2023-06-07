Специалист Александра Серёгина: Образ жизни взрослых — образец для подражания для детей

Все знают, насколько важны здоровое питание и физическая активность в жизни каждого человека. Уже в первые годы жизни можно задать курс на оптимальное развитие детей, если уделять внимание здоровому образу жизни. Детский сад играет здесь важную роль, так как многие дети проводят здесь большую часть своего дня.

Слишком мало физической активности, нездоровая пища и сенсорная перегрузка со стороны средств массовой информации — бесчисленное множество факторов, влияющих на здоровье детей. Результат: все больше и больше детей с избыточным весом, рассеянных и больных. Кроме того, есть личные проблемы с семьей или друзьями, которые могут давить на эмоциональный мир.

Образцом для подражания детям во многом являются не только родители, но и педагогический коллектив. Санитарное просвещение и здоровьесберегающее воспитание требуют большого труда и ответственности. Общение с родителями очень важно. Детский сад и семья образуют единую команду. Все стороны преследуют цель оптимальной поддержки ребенка. В случае возникновения проблем воспитатели всегда должны искать диалог с родителями, чтобы вместе решить проблему. Недостаточно укреплять здоровье ребенка исключительно в учреждении, если этому аспекту пренебрегают дома. Обе стороны дополняют друг друга, как две части пазла: увидеть результат можно только при успешном взаимодействии.

Ребенок постоянно открывает свое тело: собирает физический опыт. Первой точкой отсчета ребенка является его тело. Он чувствует свой путь в мире и познает свое окружение, испытывая его всеми своими чувствами. Он видит, чувствует, слышит, пробует на вкус и осязает. Почти каждый ребенок берет предметы в рот, чтобы испытать на себе разные ощущения и, таким образом, приобретают опыт. По этой причине важно регулярно обрабатывать предметы, с которыми контактирует ребенок.

Гигиена – это первое, что приходит в голову, когда мы задумываемся о профилактике ОРВИ. Основные правила, которым надо учить детей с детства – это то, что необходимо: мыть руки после прихода с улицы, посещения туалета и перед едой. Придерживайтесь здорового образа жизни, так как вы взрослые и являетесь образцом подражания для детей.

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Серёгина Александра Владимировна