Спасатели нашли тело женщины, утонувшей вместе с мужем и сыном в Пермском крае

Спасатели после недели поисков нашли тело женщины, утонувшей вместе с мужем и малолетним сыном при катании на лодке по реке Чусовой в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «Регион 59».

Трагедия произошла 16 июля на реке Чусовой в Пермском крае. По данным пермского управления СК РФ, 39-летний мужчина, его 33-летняя жена и их 3-летний сын отдыхали на реке Чусовой, катаясь на лодке, спасательных жилетов на них не было. В какой-то момент все они упали в воду. Супруги с ребёнком утонули. После инцидента спасатели нашли в воде тело мужчины и ребёнка. Следователи по факту утопления семьи возбудили дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В соцсетях пользователи указывали, что на реке семья была вчетвером, родители взяли в лодку и семилетнюю дочь. Когда женщина с сыном оказались за бортом, отец бросился их спасать. Все трое утонули. При этом девочка осталась жива, лодка с ней примерно час дрейфовала по Чусовой, потом ее увидел и спас экипаж теплохода «Салют».

«Без вести пропавшая женщина на реке Чусовая найдена, поиск закрыт», — указано в посте группы поискового отряда «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте».