Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова приговорили к 5 годам колонии

Создатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов получил 5 лет колонии по делу о вымогательстве, изготовлении порнографии и оскорблении представителя власти. Об этом сообщает РИА новости.

Решение по уголовному 2 августа делу вынес Люблинский суд Москвы. Также суд запретил Воронцову администрировать страницы в интернете в течение 10 лет и лишил его звания майора полиции.

За оскорбление представителя власти подсудимый получил штраф в 30 тысяч рублей, уголовное наказание не вынесено из-за истечения срока давности.

Гражданский иск потерпевшего Расима Курбанова удовлетворен частично — придётся выплатить на 4 миллиона, как требовал истец, а 300 тысяч.

Воронцова обязали выплатить тому 300 тысяч рублей из ранее требуемых 4 миллионов.

Паблик «Омбудсмен полиции» публиковал разоблачительные посты о деятельности сотрудников правоохранительных органов. Воронцова обвинили в том, что в 2017 году он требовал у полицейского 300 тысяч рублей. Получив лишь 30 тысяч, он опубликовал интимные снимки в соцсети. Сам Воронцов считает обвинение надуманным, местью за его деятельность.