Екатерина Приведенцева

Создано казённое учреждение «Представительство правительства Рязанской области»

Казённое учреждение «Представительство правительства Рязанской области» создано в регионе. Соответствующее постановление опубликовано 16 августа.

Ведомство будет представлять интересы Рязанской области в администрации президента РФ, правительстве РФ, ФС РФ, в коммерческих и некоммерческих организациях, которые находятся за пределами региона.

В штат новой организации войдут не более 20 человек. Ответственной за назначение руководителя представительства и разработку устава назначена зампред Юлия Швакова.

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