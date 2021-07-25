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Воскресенье, 25 июля, 2021
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Сотрудники Волгоградской ГИБДД помогли попавшей в беду семье из Рязани

Елена Лобанова
Сотрудники Волгоградской ГИБДД помогли попавшей в беду семье из Рязани
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Сотрудники ГИБДД по Волгоградской области помогли рязанской семье, которая попала в беду по дороге домой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В ночь на 17 июля рязанец вместе с пожилыми родственниками ехал домой из Астраханской области. В районе 704-го километра автодороги Р-22 «Каспий» в автомобиле вышел из строя бензонасос. Ситуация осложнилась и тем, что на дороге перестала работать мобильная связь и закончилась питьевая вода. В тот момент температура на улице достигала +30 градусов. 

— Мимо проезжали сотрудники ГИБДД, которые предложили свою помощь. Полицейские вызвали эвакуатор, съездили на ближайшую заправку и доставили оттуда 5 литров питьевой воды. После они связались с рязанцем и убедились, что тот уже тронулся в путь, — говорится в сообщении. 

После мужчина отправил обращение на имя начальника УМВД по Волгоградской области, где поблагодарил инспекторов Евгения Калачева и Виктора Столярова.

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