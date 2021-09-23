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Четверг, 23 сентября, 2021
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После трагедии в Перми сотрудники Росгвардии проверили безопасность рязанских школ

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После трагедии в Перми сотрудники Росгвардии проверили безопасность рязанских школ

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Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области проверили охранные предприятия, обеспечивающие безопасность образовательных учреждений.

Проверка прошли около 600 детских садов, школ и других заведений. С представителями ЧОП росгвардейцы провели профилактическую беседу о действиях в ЧС, убедились, знают ли охранники о расположении тревожной кнопки и огнетушителя.

Все нарушения частные охранные организации устраняют в кратчайшие сроки, после чего будут проведены повторные проверки, — отметил, старший инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы по Рязани Максим Мартынкин.

Проверки на безопасность образовательных учреждений начались после стрельбе в пермском вузе. Ранее поручение проверить детские сады, школы и университеты дал Николай Любимов.

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