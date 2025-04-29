Сотрудники РНПК в Рязани поздравляют ветеранов ВОВ с Днем Победы

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в состав нефтеперерабатывающего комплекса «Роснефть») в преддверии 80-летия Великой Победы организовала акцию по адресному поздравлению ветеранов. Молодые сотрудники завода навестили участников войны, узников концлагерей, тружеников тыла и детей войны, чтобы лично поздравить их с праздником и передать подарки от трудового коллектива.

Ветеранам вручили ортопедические подушки, праздничные продуктовые наборы и выразили искреннюю благодарность за Победу. Пожилые люди, которым уже исполнилось 90 лет и больше, тепло принимали гостей и охотно делились воспоминаниями о военных годах. Всего планируется навестить более 130 человек, среди которых восемь отметят 100-летний юбилей. Эта добрая традиция уже много лет является важной частью социальной деятельности предприятия.

Рязанская НПК активно участвует в праздновании юбилея Победы и проводит ряд мероприятий по озеленению и уборке улиц города. Сотрудники компании уже организовали три субботника в памятных местах, посвящённых героям Великой Отечественной войны: в поселке Никуличи у мемориала участникам войны, на улице имени Героя Советского Союза и Национального Героя Италии Фёдора Полетаева, а также у памятника лётчикам, погибшим в 1941 году. Этот памятник не включён в официальный перечень воинских захоронений, и Рязанская НПК самостоятельно заботится об этом месте.

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Совместно с администрацией Рязани предприятие благоустроило сквер Победы на перекрёстке улиц Кудрявцева и Чапаева. Здесь была разбита Аллея Славы и высажено более 350 растений: гортензия метельчатая, спирея березолистная, кизильник и липа крупнолистная. Новые насаждения не только украсят город, но и подарят жителям тень и аромат цветения в начале лета.

Сотрудники предприятия, студенты профильной кафедры «Химическая технология» Рязанского государственного радиотехнического университета и ученики «Роснефть-класса» школы № 43 приняли участие в акции «Диктант Победы». В качестве текста было выбрано стихотворение поэта-шестидесятника, уроженца Рязанской области Евгения Маркина «Станция Тумская». Оно рассказывает о воспоминаниях мальчика, который вместе с местными жителями встречал победоносно возвращающихся фронтовиков в 1945 году.

В Рязанском колледже электроники нефтепереработчики провели урок мужества. В рамках мероприятия прошёл дискуссионный клуб со студентами по фильму «Дорога домой». В акции участвовали более 100 человек: студенты, преподаватели и члены общероссийского движения «Движение первых».

В Рязанском государственном радиотехническом университете прошёл урок патриотического воспитания «Связь поколений». По инициативе сотрудников завода перед студентами выступил ветеран Великой Отечественной войны и бывший работник Рязанского НПЗ Михаил Зайцев. Он рассказал молодёжи о том, как фронтовики восстанавливали завод в послевоенные годы.

Традиционно накануне 9 мая на всех площадках завода будут подняты флаги Победы — в знак благодарности поколению фронтовиков за мирное небо над головой.