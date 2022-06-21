Сотрудники ППСП задержали в Рязани разыскиваемого жителя Брянской области

38-летний мужчина передан оперативникам уголовного розыска, – сообщает МВД.

Человека, похожего на указанного в ориентировке на розыск, заметил наряд отдельного батальона ППСП при патрулировании в Рязани.

Патрульные установили личность прохожего. Им оказался житель Брянской области, находящийся в федеральном розыске и пытавшийся скрыться от следствия. Ранее мужчину подозревали в преступлениях, связанных с оборотом наркотиков.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, – говорится в сообщении МВД.