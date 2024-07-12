Пятница, 12 июля, 2024

Сотрудники ППС остановили пьяного рязанца

Автор: 7info7

Опубликовано

Ночью 12 июля в Рязани сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на автомобиль «Лада Приора», который опасно маневрировал на проезде Яблочкова. Об этом сообщается на сайте Управления МВД России по Рязанской области.

За рулем находился 29-летний рязанец с признаками алкогольного опьянения. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД провели освидетельствование, которое показало 0,858 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Клепиковском районе ремонтируют дорогу к озеру Белое

В Путятине четырёхлетний ребёнок попал под колёса Nissan

В МегаФоне зафиксирован двукратный рост продаж товаров собственных торговых марок

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с рязанской пенсионеркой, которая больше 10 лет живёт в аварийном доме

Гарик Мартиросян раздаёт миллионы за смешные истории в новом шоу на ТНТ 

В шести школах Рязани откроются психолого-педагогические классы

В Кадомском районе утонул 87-летний мужчина

Новый короткий номер экстренной помощи хотят ввести в России

В рязанском ручье Быстрец заметили утопленный самокат

В НАТО сообщили, сколько времени ситуация на Украине останется без изменений

В Спасском районе супруги Петраковы отпраздновали 65 лет со дня свадьбы

Рязанские водители заплатили более миллиона рублей штрафов за парковку на газонах