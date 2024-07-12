Сотрудники ППС остановили пьяного рязанца

Ночью 12 июля в Рязани сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на автомобиль «Лада Приора», который опасно маневрировал на проезде Яблочкова. Об этом сообщается на сайте Управления МВД России по Рязанской области.

За рулем находился 29-летний рязанец с признаками алкогольного опьянения. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД провели освидетельствование, которое показало 0,858 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.