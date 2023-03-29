Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по выявлению автотранспорта с подложными госномерами

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а так же транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

В случае выявления данных правонарушений водители автомобилей будут привлечены к административной ответственности.