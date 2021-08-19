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Четверг, 19 августа, 2021
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Сотрудники ГИБДД в Рязани продолжают борьбу с тонировкой

7info
Сотрудники ГИБДД в Рязани продолжают борьбу с тонировкой
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В Рязани сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по выявлению автомобилей, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям ГОСТ. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Инспекторы напомнили, что светопропускная способность передних боковых стекол автомобилей не должна быть меньше 70%. Нарушителей штрафуют на 500 рублей, тонировку требуют снять на месте.

Если рязанец откажется устранить нарушение на месте, ему выдают требование сделать это. Злостных нарушителей могут арестовать.

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