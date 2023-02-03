Пятница, 3 февраля, 2023
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Сотрудники ГИБДД массово останавливают автомобили в Рязани

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Фото: УГИБДД по Рязанской области

В пятницу, 3 февраля, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязани профилактические мероприятия с массовой остановкой автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Рейды направлены на выявление и пресечение нарушений ПДД, в том числе управления транспортным средством в состоянии опьянения.

ГИБДД призывает рязанцев проявлять гражданскую позицию и сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть отдельного СБ ДПС по телефонам: 29-74-54, 29-74-64.

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