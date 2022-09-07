Сотрудники банка «Открытие» воплотят свои бизнес-идеи в реальные проекты

В банке «Открытие» стартовала программа внутреннего предпринимательства: идеи сотрудников превращаются в реальные проекты, приносящие пользу клиентам и банку.

Программа, запущенная при экспертной поддержке Фонда развития интернет-инициатив, даёт возможность любому сотруднику заявить о своей инициативе, направленной на запуск новых продуктов или оптимизацию бизнес-процессов. И в случае подтверждения эффективности гипотезы – возглавить её реализацию при финансовой и технологической поддержке банка.

В рамках первого потока программы сотрудники предложили около 100 идей, из которых по итогам защиты перед топ-менеджментом в акселерацию попали 11 с наибольшим потенциалом. Среди них – решения для розничных клиентов (автокредитование, инвестиционные продукты, сервисы для молодежной и семейной аудитории), для малого и крупного бизнеса (импортозамещение, поиск новых рынков). В течение трёх месяцев авторы идей соберут команды, проведут исследования и создадут прототипы своих решений, чтобы подтвердить их востребованность в реальных условиях при поддержке внутренних и внешних экспертов. Проекты с лучшими результатами будут масштабированы.