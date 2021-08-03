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Вторник, 3 августа, 2021
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Сотрудники администрации приняли отремонтированный двор на Михайловском шоссе

Елена Лобанова
Сотрудники администрации приняли отремонтированный двор на Михайловском шоссе
Фото пресс-службы мэрии
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Во вторник, 3 августа, сотрудники администрации приняли отремонтированный на Михайловском шоссе двор. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

В составе комиссии были представители управления благоустройства, депутаты, подрядчик и общественность. 

Двор перед домами №№ 250 корп. 3, 4, 5 по Михайловскому шоссе стал одним из победителей рейтингового голосования. Его отремонтировали на средства, которые дополнительно выделили из областного бюджета. 

На объекте уложили новый асфальт, установили бордюрный камень и посеяли газон. Комиссия высказала претензии лишь по некачественному водоотведению  у подъездов. Подрядчик пообещал исправить недочеты в течение недели. 

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