Сотрудники администрации приняли отремонтированный двор на Михайловском шоссе

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Во вторник, 3 августа, сотрудники администрации приняли отремонтированный на Михайловском шоссе двор. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В составе комиссии были представители управления благоустройства, депутаты, подрядчик и общественность.

Двор перед домами №№ 250 корп. 3, 4, 5 по Михайловскому шоссе стал одним из победителей рейтингового голосования. Его отремонтировали на средства, которые дополнительно выделили из областного бюджета.

На объекте уложили новый асфальт, установили бордюрный камень и посеяли газон. Комиссия высказала претензии лишь по некачественному водоотведению у подъездов. Подрядчик пообещал исправить недочеты в течение недели.