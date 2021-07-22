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Четверг, 22 июля, 2021
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Сотрудники администрации обсудили с рязанцами реконструкцию учебного корпуса автошколы

Елена Лобанова
Сотрудники администрации обсудили с рязанцами реконструкцию учебного корпуса автошколы
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Во вторник, 20 июля, в Рязани обсудили реконструкцию учебного корпуса автошколы на улице Юбилейной. С местными жителями встретились сотрудники администрации города. 

Рязанцам рассказали о статусе земельного участка и о результатах экспертизы состояния зеленых насаждений. 

Один из участников встречи напомнил, что участок перед домами №№10, 11 по улице Юбилейной был неухоженным. Не раз на субботнике с этой территории вывозили мусор. 

В настоящее время возле автошколы размещен информационный стенд. Для строительства необходимо будет вырубить ряд деревьев, в том числе здоровых. Для компенсации заказчик пообещал высадить осенью новые насаждения.

  • Сотрудники администрации обсудили с рязанцами реконструкцию учебного корпуса автошколы
  • Сотрудники администрации обсудили с рязанцами реконструкцию учебного корпуса автошколы
  • Сотрудники администрации обсудили с рязанцами реконструкцию учебного корпуса автошколы
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