Сотрудники администрации обсудили с рязанцами реконструкцию учебного корпуса автошколы

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Во вторник, 20 июля, в Рязани обсудили реконструкцию учебного корпуса автошколы на улице Юбилейной. С местными жителями встретились сотрудники администрации города.

Рязанцам рассказали о статусе земельного участка и о результатах экспертизы состояния зеленых насаждений.

Один из участников встречи напомнил, что участок перед домами №№10, 11 по улице Юбилейной был неухоженным. Не раз на субботнике с этой территории вывозили мусор.

В настоящее время возле автошколы размещен информационный стенд. Для строительства необходимо будет вырубить ряд деревьев, в том числе здоровых. Для компенсации заказчик пообещал высадить осенью новые насаждения.