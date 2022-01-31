Сотрудника администрации Касимовского района подозревают мошенничестве

В Касимовском районе на сотрудника администрации завели уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в 2020 году чиновник от имени брата, не знавшего о происходящем, арендовал и мошенническим путём присвоил находящийся в государственной собственности земельный участок. Подозреваемый выкупил землю стоимостью 269 тысяч рублей за 1 054 рубля 11 копеек.

По делу проводятся следственные действия.