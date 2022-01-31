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Понедельник, 31 января, 2022

Сотрудника администрации Касимовского района подозревают мошенничестве

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Сотрудника администрации Касимовского района подозревают мошенничестве

7info
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В Касимовском районе на сотрудника администрации завели уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в 2020 году чиновник от имени брата, не знавшего о происходящем, арендовал и мошенническим путём присвоил находящийся в государственной собственности земельный участок. Подозреваемый выкупил землю стоимостью 269 тысяч рублей за 1 054 рубля 11 копеек.

По делу проводятся следственные действия.

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