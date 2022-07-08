Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области Марина Лежнева поделилась своим секретом семейного счастья

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых муромского князя Петра и его супруги Февронии, которые в православной традиции считаются покровителями семьи и брака. Секретами семейного счастья с рязанцами поделилась капитан полиции Марина Лежнева – старший психолог (полиграфолог) Отдела вневедомственной охраны по городу Рязани Управления Росгвардии по Рязанской области.

Уже более 15 лет Марина Лежнева носит офицерские погоны. На ее плечах не только оказание психологической помощи коллегам, но и отбор кандидатов на службу при помощи полиграфа. Марина Лежнева вспоминает, что в школьные годы и не задумывалась связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах. Девушка родилась в городе Лесосибирск Красноярского края, затем переехала с семьей в Забайкалье, в поселок Дарасун, расположенный в 60 километрах от Читы. В 9 классе Марина познакомилась с Александром, своим будущий супругом. Окончив школу, девушка поступила в Забайкальский государственный педагогический университет.

После второго курса жизнь Марины резко изменилась. Александр вырос в семье военнослужащих, в 2001 году родители молодого человека вышли на заслуженную пенсию и перебрались на постоянное место жительства в Рязань. Александр сделал Марине предложение, и в 19 лет Марина вместе с супругом уехали в Рязань.

Отучившись в университете, Марина пробовала себя в различных профессиональных сферах. Но, как вспоминает сама Марина, девушку всегда привлекала возможность сделать что-то полезное, помочь другим людям.

Родители мужа были военными, много раз с теплотой отзывались о своей службе. И я тоже решила попробовать связать свою жизнь с ношением погон. В 2006 году поступила на службу в органы внутренних дел и уже много лет тружусь психологом в отделе вневедомственной охраны по городу Рязани, — вспоминает Марина.

Сейчас в семье Александра и Марины Лежневых подрастает трое детей.

Старший сын Роман — курсант Военной академии радиационной, химической и биологической защиты. Со школьных лет Рома хотел пойти по стопам дедушки и бабушки и служить Родине. Марина говорит, что выбор сына одобрила сразу. Роман уже два раза принимал участие в параде на Красной площади. В этом году вся семья Лежневых 9 мая приехала в Москву поддержать старшего сына, участника парада.

Средняя дочка – Арина. Девушка учится в школе, играет на скрипке и изучает иностранные языки.

Младший сын — Марк, в этом году только собирается в пойти школу, но уже сейчас с гордостью отмечает, что вслед за братом пойдет служить Родине.

В 2020 году Марина прошла обучение на специалиста-полиграфолога в Санкт-Петербургском военном ордена Жукова институте войск национальной гвардии Российской Федерации.

Работа полиграфолога не только интересная, но и ответственная. Полиграф – последняя инстанция профессионального отбора. В каком-то роде мы решаем судьбу человека. Поступающие на службу проверяются, в том числе, на склонность к вредным привычкам. При перемещении сотрудника на вышестоящую должность тоже проводится полиграфическое исследование, — отмечает Марина.

Обучение на полиграфолога длилось 3 месяца. Это была моя самая длительная командировка. Нужно было усвоить много материала, да еще и вдали от семьи. Но муж с детьми несколько раз приезжали ко мне в гости. Мы гуляли по Санкт-Петербургу, проводили все время вместе. На вопрос, как удается совмещать службу в Росгвардии и воспитание троих детей, Марина отвечает, что всегда хотела большую и дружную семью.

– Большая семья – это и серьезная ответственность. У нас в семье распределены обязанности, это очень важно. Семья – это прежде всего партнерство. Например, я Марка утром отвожу в детский сад, муж забирает, — отмечает Марина.