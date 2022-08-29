Сотрудник Управления ФСИН задержал и в Турлатове убийцу

Сотрудник Управления ФСИН по Рязанской области задержал и обезвредил в Турлатове вооружённого преступника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всё случилось вечером 27 августа. Старший лейтенант внутренней службы Павел Сазонов увидел плачущего на улице мальчика. Ребёнок рассказал, что неизвестный мужчина избивает его дедушку. Сазонов поспешил к дому мальчика и увидел, как злоумышленник избивает стулом по голове пожилого мужчину.

Сотрудник уголовно-исправительной системы схватил преступника и удержал до приезда полиции. Также на место были вызваны сотрудники «скорой».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».