Жителю Екатеринбурге отказали в выдаче товара в пункте Wildberries, написал портал E1.RU.

Инцидент произошел 27 января в пункте на Татищева.

«Причина отказа — вы мне грубите. Вы меня обозвали, у меня все записано на камеру. Я сегодня работать с вами не буду», — заявила менеджер.

Сам мужчина заявил, что зашел в пункт выдачи и спросил: «Где коврик?». В ответ ему посоветовали «смотреть по сторонам».

«Коврик в примерочной был грязный. Она взяла тряпку и пошла его протирать. Я сказал, что нужно ей по сторонам смотреть и качественно выполнять свою работу, а не в телефон глядеть», – признался парень.

После этого женщина выхватила у него товар и унесла на склад. При этом у посетителя списали деньги. Он пообещал подать жалобу в Роспотребнадзор.