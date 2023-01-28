Суббота, 28 января, 2023
powder

Сотрудница Wildberries отказалась выдать заказ екатеринбуржцу из-за грубости

На главнуюНовости мира

Жителю Екатеринбурге отказали в выдаче товара в пункте Wildberries, написал портал E1.RU.

Инцидент произошел 27 января в пункте на Татищева.

«Причина отказа — вы мне грубите. Вы меня обозвали, у меня все записано на камеру. Я сегодня работать с вами не буду», — заявила менеджер.

Сам мужчина заявил, что зашел в пункт выдачи и спросил: «Где коврик?». В ответ ему посоветовали «смотреть по сторонам».

«Коврик в примерочной был грязный. Она взяла тряпку и пошла его протирать. Я сказал, что нужно ей по сторонам смотреть и качественно выполнять свою работу, а не в телефон глядеть», – признался парень.

После этого женщина выхватила у него товар и унесла на склад. При этом у посетителя списали деньги. Он пообещал подать жалобу в Роспотребнадзор.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации