Вторник, 11 июня, 2024

Состоялся Кубок памяти Виктора Миронова по стрельбе. Результаты

Автор: 7info7

Опубликовано

В субботу, 8 июня, состоялся Кубок памяти Виктора Ивановича Миронова по стрельбе. Местом проведения соревнований традиционно стал Стенд Рязанского областного общества охотников и рыболовов, событие объединило около сорока спортсменов.

Виктор Иванович Миронов – мастер спорта, именитый рязанский тренер. Он стал наставником для целой плеяды спортсменов. И, пожалуй, нет ни одного спортсмена-стрелка в Рязанской области, который не знал бы Виктора Миронова. В 2022 году Виктора Ивановича не стало. Память именитого спортсмена его воспитанники, товарищи и родные решили почтить соревнованиями, которые в итоге стали традицией.

В программу Кубка вошли три дисциплины: Трап, Скит и Спортинг. Участников поделили по категориям «охотники» и «спортсмены».

7info публикует результаты Кубка

Категория спортсмены трап+скит 100 мишеней:

1 место Миронов Иван 85

2 место Матюхин Роман 82

3 место Кирьянов Иван 66

Категория спортсмены спортинг 100 мишеней:

1 место Аргунов Дмитрий 85

2 место Мосяков Евгений 82

3 место Калупин Павел 76

Категория охотники спортинг 50 мишеней:

1 место Романюк Евгений 38

2 место Сухоруков Антон 36

3 место Игнатенко Дмитрий 34 (победа в перестрелке с Щукиным Алексеем).

Состоялся Кубок памяти Виктора Миронова по стрельбе. Результаты
Состоялся Кубок памяти Виктора Миронова по стрельбе. Результаты
Состоялся Кубок памяти Виктора Миронова по стрельбе. Результаты
Состоялся Кубок памяти Виктора Миронова по стрельбе. Результаты
Состоялся Кубок памяти Виктора Миронова по стрельбе. Результаты
Состоялся Кубок памяти Виктора Миронова по стрельбе. Результаты
Состоялся Кубок памяти Виктора Миронова по стрельбе. Результаты
Состоялся Кубок памяти Виктора Миронова по стрельбе. Результаты

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