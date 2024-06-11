Состоялся Кубок памяти Виктора Миронова по стрельбе. Результаты

В субботу, 8 июня, состоялся Кубок памяти Виктора Ивановича Миронова по стрельбе. Местом проведения соревнований традиционно стал Стенд Рязанского областного общества охотников и рыболовов, событие объединило около сорока спортсменов.

Виктор Иванович Миронов – мастер спорта, именитый рязанский тренер. Он стал наставником для целой плеяды спортсменов. И, пожалуй, нет ни одного спортсмена-стрелка в Рязанской области, который не знал бы Виктора Миронова. В 2022 году Виктора Ивановича не стало. Память именитого спортсмена его воспитанники, товарищи и родные решили почтить соревнованиями, которые в итоге стали традицией.

В программу Кубка вошли три дисциплины: Трап, Скит и Спортинг. Участников поделили по категориям «охотники» и «спортсмены».

7info публикует результаты Кубка

Категория спортсмены трап+скит 100 мишеней:

1 место Миронов Иван 85

2 место Матюхин Роман 82

3 место Кирьянов Иван 66

Категория спортсмены спортинг 100 мишеней:

1 место Аргунов Дмитрий 85

2 место Мосяков Евгений 82

3 место Калупин Павел 76

Категория охотники спортинг 50 мишеней:

1 место Романюк Евгений 38

2 место Сухоруков Антон 36

3 место Игнатенко Дмитрий 34 (победа в перестрелке с Щукиным Алексеем).