4 октября в рамках Международного дня пожилых людей и проекта «Активное долголетие» в Рязани на базе СШОР «Родной край – Спорт» состоялись традиционные соревнования среди пенсионеров «Бабушки и дедушки, на старт!»

На торжественном открытии участников соревнований приветствовали депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог, начальник управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов, директор спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо «Родной край – Спорт» Алексей Черносвитов, председатель Совета ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области Илья Крючков.

Призовые места в личных зачетах распределились следующим образом:

Этап «Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине» среди мужчин победителем становится Соломин Андрей Викторович

Этап «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от скамейки» среди женщин победителем становится Шавеко Лилия Юрьевна

Этап «Подъём гири» среди мужчин победителем становится Сумарин Николай Рафаилович

Этап «Прыжки на скакалке» среди женщин победителем становится Петровская Анна Петровна

Этап «Наклон вперед из положения стоя» среди мужчин победителем становится Пятых Иван Иванович

Этап «Наклон вперед из положения стоя» среди женщин победителем становится Саморукова Екатерина Дмитриевна

Этап «Скандинавская ходьба» среди мужчин победителем становится Власов Леонид Михайлович

Этап «Скандинавская ходьба» среди женщин победителем становится Сосницкая Анна Михайловна

По итогам выполнения всех комплексов упражнений были выявлены команды, показавшие лучшие результаты:

3-е место заняла команда – «Импульс»

2-е место заняла команда – «Оптимист»

1-е место заняла команда – «Лидер»

Поздравляя заслуженных рязанских спортсменов, Кирилл Сосунов подчеркнул большой вклад ветеранов в развитие спорта, их значительную роль в воспитании молодежи в духе приверженности к здоровому образу жизни. Он также отметил, что все присутствующие являются постоянными участниками городских, региональных, а некоторые – Всероссийских и международных состязаний.

«Вы являетесь примером для нас, людьми, на которых нужно равняться», — приветствовал Кирилл Сосунов участников соревнований «Бабушки и дедушки, на старт!»

Соревнования проходят в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни».

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