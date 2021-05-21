Составлен топ самых привлекательных вакансий Рязани

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SuperJob составил топ самых привлекательных предложений работодателей в городах России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. В их число вошла Рязань.

Наблюдается конкуренция за высококвалифицированных сотрудников в сферах промышленности, торговли и строительстве. Нехватка рабочей силы заставляет работодателей пересматривать политику подбора и удержания персонала: строительные компании активно приглашают соискателей, предлагая интересный уровень оплаты труда и хорошие условия проживания.

Например, программисту 1С в оптово-розничной торговле предлагают зарплату от 120 тысяч рублей в месяц, а начальнику службы строительного контроля – от 80 тысяч с компенсацией обедов.

Программисту в промышленной компании готовы платить от 80 тысяч в месяц, столько же предлагают руководителю проектов внутреннего аудита на производстве – вдобавок с доплатой в виде премий и дополнительными отпускными днями.

Рязань