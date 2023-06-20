Составлен топ самых «богатых» директоров школ Воронежа

Портал «МОЁ!» на основе данных мэрии составил топ самых «богатых» директоров школ Воронежа. Руководителей учебных заведений города ранжировали по среднемесячным зарплатам.

Лидером своеобразного рейтинга стала директор гимназии имени Басова Марина Бочарова, получавшая в среднем 204 335 рублей в месяц. Бочарова также является депутатом областной Думы.

На втором месте со средним заработком 190 452 рубля руководитель школы № 102 в Центральном районе Алексей Фактор.

Тройку лидеров по зарплате занимает Олга Струкова. Директор лицея № 1 в Коминтерновском районе в среднем зарабатывала 165 875 рублей.