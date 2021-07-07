25.6 C
Рязань
Среда, 7 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниЭкономика

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Рязани

7info7
- Advertisement -

Эксперты hh.ru составили рейтинг самых выскооплачиваемых вакансий в Рязани.

Первое место заняла вакансия менеджера по логистике со знанием английского языка. Основная задача потенциального работника — общение с англоговорящими клиентами. Заработная плата составляет около 200 тысяч рублей. 

Второе место в рейтинге заняла вакансия разработчика программного обеспечения. Его основная задача — активное участие в производственном процессе компании. Соискателям предлагают 180 тысяч рублей.

Вакансия руководителя интернет-магазина также вошла в тройку самых высокооплачиваемых с зарплатой 150 тысяч рублей. 

В рейтинге также оказались предложения руководителя медицинского центра, ведущего менеджера по продажам, хирурга и технолога.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на РИА «7 новостей» в «ЯндексНовости». Будет интересно!!!

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]