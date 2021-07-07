Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Рязани

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Эксперты hh.ru составили рейтинг самых выскооплачиваемых вакансий в Рязани.

Первое место заняла вакансия менеджера по логистике со знанием английского языка. Основная задача потенциального работника — общение с англоговорящими клиентами. Заработная плата составляет около 200 тысяч рублей.

Второе место в рейтинге заняла вакансия разработчика программного обеспечения. Его основная задача — активное участие в производственном процессе компании. Соискателям предлагают 180 тысяч рублей.

Вакансия руководителя интернет-магазина также вошла в тройку самых высокооплачиваемых с зарплатой 150 тысяч рублей.

В рейтинге также оказались предложения руководителя медицинского центра, ведущего менеджера по продажам, хирурга и технолога.