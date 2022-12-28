Сорокина поручила обеспечить своевременную уборку и обработку праздничных локаций и пешеходных маршрутов

— Наша главная задача — создать условия для досуга жителей и наших гостей, обеспечить комфортное и безопасное проведение всех запланированных новогодних мероприятий, — пишет Сорокина. — Особое внимание — бесперебойной работе ресурсоснабжающих предприятий и транспорта, противопожарной безопасности на всех объектах.

Ожидаем, что на новогодние праздники в город приедет большое количество туристов. Поручила обеспечить своевременную уборку и противогололедную обработку праздничных локаций и пешеходных маршрутов.

В начале января снова ожидаем непростые погодные условия — переход от минусовых температур к плюсовым, синоптики прогнозируют дожди. Городским службам быть наготове и следить за состоянием ливневок, своевременно очищать их от наледи. Сотрудники управления по делам территории будут контролировать уборку придомовых территорий управляющими компаниями.

Ресурсоснабжающие предприятия готовы к пиковым нагрузкам в период новогодних праздников. В Дирекции благоустройства в каждом районе города будет работать дежурная бригада, еще одна — убирать пешеходные туристические маршруты. На МУП «РМПТС» организовано ежедневное круглосуточное дежурство 18 бригад, в том числе оперативно-выездных. На МП «Водоканал» также круглосуточно будут дежурить 8 бригад. На МУП «РГРЭС» сформированы бригады и подготовлена мобильная техника, готовая выезжать для устранения аварий на электросетях.

Между всеми городскими службами налажено тесное взаимодействие. Работаем проактивно — стараемся предусмотреть внештатные ситуации, в случае их возникновения реагируем оперативно и слаженно.