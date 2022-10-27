Сорокина объяснила, почему не работают уличные светильники в Рязани

Глава администрации Рязани Елена Сорокина объяснила на конкретных примерах, почему в городе не работают светильники уличного освещения. Пост мэр опубликовала на странице ВКонтакте.
Жалобы на неработающее уличное освещение регулярно появляются в социальных сетях, проблему поднял на заседании регионального правительства губернатор Павел Малков.
Глава администрации выделила несколько причин. Например, на улицах Братиславской, Стройкова фонари потухли из-за износа сетей.
Чтобы починить провод, его приходится прозванивать вручную в поисках обрыва. Это требует времени, рабочих ресурсов.
В 2023 году в Рязани планируется поменять 320 километров проводов на самоизолированные. Замыканий станет меньше. Объёмы работ Сорокина назвала беспрецедентными.
Похожая ситуация на улице Мервинской. Проблему устранят в ближайшее время, системно вопрос решится после замены проводов.
На проезде Шабулина меняют светильники на опорах, скорость зависит от погодных условий.
Про отсутствие света на участках улицы Интернациональной пишут жители в пабликах. Планируется сделать воздушную линию около ТЦ «Кит» и восстановить освещение.
Мэр напомнила, что в рамках двухлетнего контракта в Рязани меняют 15 тысяч ламп. Модернизация уличного освещения — самая большая за последнее время.
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