Сороки, Сорок сороков, Сорочины 2022: народные приметы 22 марта

22 марта православные христиане вспоминают 40 воинов, принявших мученическую смерть за веру в Христа. А произошло это при императоре Лицинии, в Севастии. Солдаты армии Лициния отказались приносить жертву языческим богам. Голых их вывели на покрытое льдом озеро на целую ночь. И несмотря на то что рядом с озером находилась башня, в которой можно было отогреться, никто из солдат не зашёл в неё. Тела замёрзших мучеников сожгли, их останки выбросили в реку. Позднее приклонявшиеся перед подвигом бойцов достали их мощи из воды и с почестями захоронили.

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В народном календаре этот праздник носит несколько названий: Сороки, Сорок сороков, Сорочины. Традиционно его связывали со встречей весны. В связи и этим существовало много традиций и примет, которые дошли и до наших дней.

Что можно и что нельзя делать 22 марта? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 22 марта

Есть традиция — 22 марта выходить в поле и «кликать» весну. Этот обряд сопровождали песнями-веснянками.

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Крестьяне собирали на полях снег, топили его, а затем «омывали» углы дома. Считалось, что последний снег имеет магические свойства и выступает в качестве оберега.

На Сорок сороков сорок птиц прилетают, — поговаривали наши предки. От этого традиция — следить 22 марта за птицами. Если птицы начинали вить гнёзда на солнечной стороне, ждали холодное и дождливое лето, если спокойно ходили по снегу — готовились к жаре и хорошему урожаю. Обидеть и прогнать сегодня птицу — к большим несчастьям в жизни.

На Руси в Сорочины поминали усопших. Для поминовения существовал специальный ритуал: оставшиеся после ужина на стое крошки высыпали в колодец, чтобы «подкормить» души покойных предков. Также у колодца просили у родственников защиты и помощи в грядущей посевной.

Ещё на Сорок сороков жёны молились о мужьях, ушедших на службу. Чтобы святые встали на защиту война, нужно обязательно сходить в храм и поставить свечку.

Сегодня ни в коем случае нельзя убираться дома и выкидывать ненужные вещи. В противном случае из вашей жизни могут уйти радость и удача.

После умывания не выливайте воду на землю — вместе с водой уйдёт всё здоровье.

Народные приметы 22 марта

Если оттепель случается на Сорок сороков, жди хороший урожай;

Если 22 марта солнечно, то следующие 40 дней жди ясную погоду;

Синица на Сорочины поёт, лето ворожит;

Если ворона села на печную трубу, скоро в доме заболеет ребёнок;

Тёплый ветер в поле сулит ненастное лето.

Именины 22 марта отмечают Кирилл, Иван, Дмитрий, Валерий, Сергей, Михаил, Алексей, Александра, Наталья, Афанасий.

Рождённые 22 марта спокойные, самоуверенные, независимые и энергичные личности. Они упрямы и целеустремленны, стремятся самоутвердиться. Инициативность, динамичность и сильный характер толкают их выбирать индивидуальный путь и вызывают интерес к экспериментальным идеям. От природы они наделены лидерскими способностями и стратегическим мышлением, которые помогают им разбираться в ситуациях и быстро реагировать.

Сны в ночь на 22 марта могут быть предупреждающими. Можно увидеть некий знак или указание о грядущей проблеме, неприятности или о неизбежном испытании.