Соляная комната работает для детей в Рязанском доме ребенка

В Рязанском доме ребенка работает соляная комната. О ней рассказала группа «Минздрав Рязанской области» ВКонтакте.

На стены в этой комнате, которая больше похожа на пещеру, нанесено покрытие из морской соли, богатой йодом, магнием, натрием и другими полезными микроэлементами. Воздух здесь стерилен и помогает лучше дышать: органы дыхания избавляются от мокроты и насыщаются полезными микроэлементами.

Сердце соляной комнаты — это галогенератор, распыляющий частицы морской соли. Обычный сеанс длится 30 минут. Малыши регулярно посещают соляную комнату.