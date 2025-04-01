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Фото: Минздрав Рязанской области
Фото: Минздрав Рязанской области
Семья и отношения

Соляная комната работает для детей в Рязанском доме ребенка

Анастасия Мериакри

В Рязанском доме ребенка работает соляная комната. О ней рассказала группа «Минздрав Рязанской области» ВКонтакте.

На стены в этой комнате, которая больше похожа на пещеру, нанесено покрытие из морской соли, богатой йодом, магнием, натрием и другими полезными микроэлементами. Воздух здесь стерилен и помогает лучше дышать: органы дыхания избавляются от мокроты и насыщаются полезными микроэлементами.

Сердце соляной комнаты — это галогенератор, распыляющий частицы морской соли. Обычный сеанс длится 30 минут. Малыши регулярно посещают соляную комнату.

Соляная комната работает для детей в Рязанском доме ребенка На стены в этой комнате, которая больше похожа на пещеру, нанесено покрытие из морской соли, богатой йодом, магнием, натрием.
Фото: Минздрав Рязанской области
Соляная комната работает для детей в Рязанском доме ребенка На стены в этой комнате, которая больше похожа на пещеру, нанесено покрытие из морской соли, богатой йодом, магнием, натрием.
Фото: Минздрав Рязанской области
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