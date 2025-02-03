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Фото: Изображение от prostooleh на Freepik
Происшествия

«Союзмультфильм» и «Смешарики» требуют компенсацию от рязанской компании

Анастасия Мериакри

Известные анимационные студии «Союзмультфильм» и «Смешарики» требуют компенсацию за нарушение авторских прав. Соответствующие иски они направили в Арбитражный суд Рязанской области.

Анимационные студии подали в суд на рязанскую компанию «Лаборатория счастья» за неправомерное использование товарного знака и изображения Карлсона, Ежика и Нюши. Истцы утверждают, что образы персонажей использовались без соответствующего разрешения. Рязанская «Лаборатория счастья» занимается продажей подарочной продукции. 

«Союзмультфильм» и «Смешарики» запросили 40 тысяч рублей.

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