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Вторник, 26 апреля, 2022

Соглашение о строительстве школы в Семчине собираются подписать во второй половине года

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Соглашение о строительстве школы в Семчине собираются подписать во второй половине года

7info

Во вторник, 26 апреля, состоялось заседание комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы.

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Депутаты обсудили ход заключения концессионного соглашения в отношении финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации школы на 1100 мест в Семчино. И.о. заместителя главы администрации Олег Федин рассказал, что строительство будет реализовывать утвержденный правительством Российской Федерации концессионер «ПроШкола». Заключение концессионного соглашения  запланировано на вторую половину 2022 года.

Председатель комитета по бюджету и налоговой политике Галина Трушина предложила провести дополнительное совещание по строительству школы в Семчино, так как этот вопрос крайне важен для жителей района – ближайшие образовательные учреждения перегружены.

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