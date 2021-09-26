Соцсети: Жителей Канищева терроризирует неадекватная соседка

Жители микрорайона Канищево в Рязани пожаловались на неадекватную местную жительницу. Сообщение о ней появилось в соцсетях.

Женщина проживает напротив ТЦ «Кит». Автор поста сообщает, что она отсидела за убийство, устраивает дебоши, стучится в двери квартир.

У жильцов дома есть подозрение, что соседка употребляет наркотики. Регулярно в её квартире собирается «притон по интересам».

Полиция не приезжает и по моей практике, и по словам старшей по подъезду, — сетует автор обращения.

В комментариях к посту многие подтвердили слова рязанца и сообщили, что дебоши женщина устраивает не только дома, но и на улицах.