Соцфонд в Рязанской области принял свыше 3,3 тысяч заявлений на оформление единого пособия для беременных женщин и семей с детьми

В Рязанской области 3,3 тысячи заявлений подано на единое пособие – новую меру поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Оформление выплаты открылось 28 декабря на портале Госуслуг для семей из всех регионов России, включая четыре новых субъекта.

Работу по рассмотрению заявлений отделение Соцфонда начало 3 января. 4 января фонд также принимал личные обращения родителей за пособием. Клиентские службы СФР работали по специальному графику, чтобы у рязанцев была возможность оформить новую выплату и обратиться по другим вопросам.

Помимо этого, часть заявлений родителей поступила на пособие первому ребенку до 3 лет. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут оформить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи (в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия). В итоге за выплатой на первого ребенка по прежним правилам обратилось 200 родителей.

В целом единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Новое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.