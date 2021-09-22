Со второго раза жительница Рязани выиграла в лотерею миллион

Жительница Рязани Анастасия Белова* выиграла миллион рублей. Рязанка стала обладательницей суперприза в 23083-м тираже государственной лотереи «Спортлото «5 из 36». Об этом сообщили организаторы лотереи.

Выигрыш Анастасия получила, купив второй лотерейный билет. Впервые она приобрела билет в продуктовом магазине, но ничего не выиграла. После этого скачала на телефон приложение «Столото» и начала играть с его помощью. Второй в жизни рязанки лотерейный билет оказался счастливым.

По словам Беловой, получив СМС и увидев размер выигрыша, она «чуть в обморок не упала». О своей удаче девушка сразу же сообщила родным.

Анастасия работает продавцом-кассиром. Деньги рязанка хочет отложить на покупку жилья.