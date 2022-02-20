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Воскресенье, 20 февраля, 2022

Снятый в Костроме сериал покажут спустя 4 года после съёмок

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Снятый в Костроме сериал покажут спустя 4 года после съёмок

Александр Ильин

В эфире телеканала «Домашний» покажут сериал «Такая, как все», который снимали в Костромской области в 2017 году. Первая серия уже доступна для просмотра, сообщает «KOSTROMA.TODAY». 

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Сюжет картины рассказывает о известной телеведущей, заболевшей СПИДом. От девушки отворачиваются друзья, коллеги, вся её карьера катится вниз. Однако концовка у сериала всё равно счастливая.

Главные роли исполняют Вера Шпак и Максим Щёголев.

Напомним, съемки сериала проходили в Костромской области в 2017 году с июля по август. Среди локаций — беседка Островского, Ипатьевский монастырь, улицы Горная, Симановского, железнодорожный вокзал.

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