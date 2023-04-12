«Снятие порчи» обошлось рязанской пенсионерке в 250 тысяч рублей

Оперативники уголовного розыска УМВД по Рязанской области вместе с коллегами из отдела МВД по Октябрьскому району Рязани задержали подозреваемую в мошенничестве под видом «снятия порчи». Подробности привели в региональном главке ведомства.

30-летнюю ранее судимую за кражи рязанку подозревают в мошеннических действиях.

72-летняя местная жительница сообщила полиции, что незнакомка обманом завладела её сбережениями – 250 тысячами рублей и золотыми украшениями.

По словам заявительницы, несколько дней назад на улице областного центра к ней подошла незнакомка и рассказала о «порче», которая станет причиной серьёзного заболевания. Пенсионерка согласилась «снять порчу» за вознаграждение.

Незнакомка отвела пожилую женщину в расположенный неподалёку дом и там совершила разные движения руками около тела рязанки. За это она попросила 100 тысяч рублей. За деньгами отправились к жилищу пенсионерки. Расставаясь, аферистка попросила разрешения заглянуть ещё раз, чтобы проверить эффект своих действий. За следующий визит и дополнительные манипуляции злоумышленница потребовала 50 тысяч рублей. Подозреваемая приходила ещё два раза и взяла за услуги 100 тысяч рублей и золотые украшения.

Лишившись всех сбережений и золотых украшений, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники УУР обследовали дом, где впервые прошёл «сеанс по снятию порчи», и вместе с оперативниками из ОМВД по Октябрьскому району Рязани установили причастность к мошенничеству 30-летней местной жительницы. Её нашли и задержали.

Следователи следственного подразделения ОМВД по Октябрьскому району Рязани возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Подозреваемой грозит до 6 лет заключения.