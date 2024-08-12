Сначала Курск, потом Белгород. Пленный рассказал о планах Киева

Прорвавшиеся в Курскую область украинские военные планировали затем двинуться на Белгород, сообщил РИА Новости пленный боец ВСУ.

По его словам, украинское командование собиралось захватить Курск и Белгород, чтобы потом обменять их.

Пленный уточнил, что операция была последней надеждой Украины.

Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области в прошлый вторник. Вскоре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что армия остановила их продвижение.

Сейчас российские военные вытесняют противника с территории страны.