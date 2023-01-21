Суббота, 21 января, 2023
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Смолян возмутила выходка депутата в проруби на крещение

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Жители Смоленска раскритиковали поведение депутата горсовета Максима Баранова в преддверие Крещенских купаний, написал портал «О чем говорит Смоленск».

Мужчина нырнул в прорубь со знаменем отдельной диверсионной штурмовой бригады «Ветераны». На нем изображен портрет президента Владимира Путина.

«Превозможем! Выстоим! Победим! Россия — вперед! Ура! Ура! Ура!» — прокричал Баранов.

Смоляне поинтересовались, почему депутат с таким «боевым» настроением сейчас не на передовой. По их мнению, он сделал это для пиара.

Другие припомнили ему аварию на дорогой иномарке, а также позапрошлогодние купания в проруби в малиновом костюме.

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