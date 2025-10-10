СМИ обратили внимание на упоминание рязанца Кочеткова в канале-иноагенте

Внесённый в реестр иноагентов telegram-канал «Говорит НеМосква»* в своих публикациях неоднократно цитировал зампредседателя рязанского ВООПИиК Игоря Кочеткова. На это обратил внимание портал РЗН.инфо.

Кочетков, ставший фигурантом уголовного дела о клевете, активно выступает против строительства в Рязани нового жилого квартала «Окская стрелка». Его комментарии, без мнения других экспертов, публиковал канал-иноагент в нескольких постах.

— Эти материалы сформировали негативный информационный фон. Представили позицию общества охраны памятников как единственно верную. Ведь комментариев и мнения экспертов с альтернативным мнением в постах не было, их просто «забывали спросить», — отмечает РЗН.инфо.

В список иноагентов Минюст РФ внёс «Говорит НеМосква»* 8 ноября 2024 года. Вот, что говорилось в обосновании решения:

Проект «Говорит НеМосква»* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине. Создатели проекта проживают за пределами Российской Федерации.

РЗН.инфо задаёт вопрос: справедливо ли представителю официальной структуры (регионального отделения ВООПИиК) давать комментарии ресурсу, который находится вне правового поля РФ?

*признан иноагентом