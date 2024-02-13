СМИ: на Украине начали зачистку в ВСУ после удара по Селидово

На Украине могли начать зачистку в руководстве ВСУ из-за назначения Александра Сырского на должность главкома вместо Валерия Залужного, пишет МК со ссылкой на Telegram-каналы.
К такому выводу пришли после заявления депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, что украинская армия приступила к «функциональному осмотру».
По ее словам, проверяют Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации.
Информация об ударе по тренировочному лагерю ВСУ в Селидово появилась сегодня. Там могло находится полторы тысячи военных. Как отметила журналистка Маргарита Симоньян, Сырский запретил разглашать данные о потерях.