Вторник, 13 февраля, 2024

СМИ: на Украине начали зачистку в ВСУ после удара по Селидово

Автор: powder

Опубликовано

На Украине могли начать зачистку в руководстве ВСУ из-за назначения Александра Сырского на должность главкома вместо Валерия Залужного, пишет МК со ссылкой на Telegram-каналы.

К такому выводу пришли после заявления депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, что украинская армия приступила к «функциональному осмотру».

По ее словам, проверяют Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации.

«Все это началось на фоне массовой гибели резервов ВСУ в Селидово под Авдеевкой», — говорится в публикации.

Информация об ударе по тренировочному лагерю ВСУ в Селидово появилась сегодня. Там могло находится полторы тысячи военных. Как отметила журналистка Маргарита Симоньян, Сырский запретил разглашать данные о потерях.

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